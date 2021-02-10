Жителя Брянского района оштрафовали на экстремистский комментарий в соцсети

Жителя Брянского района оштрафовали за экстремистский комментарий в социальной сети. Он оставил его под информационным постом. Его сообщение содержало негативные утверждения и провоцировало ненависть и вражду по признаку происхождения.

На мужчину завели административное дело.

- Суд привлек виновного к административной ответственности и оштрафовал правонарушителя на 15 тысяч рублей, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».