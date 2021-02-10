В ДТП в Погарском районе пострадали пять человек

В дорожно-транспортном происшествии в Погарском районе пострадали пять человек. Автоавария случилась около трех часов дня во вторник, 9 февраля, на 26-м километре дороги Брянск-Новозыбков-Погар, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

48-летний водитель "Лады Веста" выехал на встречную полосу и врезался в "Рено Дастер", за рулем которого был 59-летний автомобилист.

У водителя отечественной легковушки диагностировали перелом двух бедер, ребер, травму головы и сотрясение мозга. 17-летний пассажир получил переломы челюсти, носа и позвоночника. У 48-летней пассажирки - травма головы и сотрясение мозга.

Два человека получили травмы в другой машине. У водителя "Рено" - переломы руки, ребер, ключицы, травмы головы, ушибы грудной клетки, ссадина на локте. У 53-летнего пассажирка иномарки диагностировали травму головы, сотрясение мозга, перелом ребер и ушиб грудной клетки. Всех пострадавших госпитализировали.

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