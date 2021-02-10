При столкновении грузовика и легковушки под Брянском пострадала автомобилистка

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

При столкновении грузовика и легкового автомобиля под Брянском пострадала 47-летняя женщина. Автоавария случилась около девяти часов утра во вторник, 9 февраля, на 5-м километре дороги Обход города Брянска.

Автомобилистка за рулем "Рено Меган" двигалась со стороны Орла и выехала на встречную полосу. Там столкнулась в МАЗом, которым управлял 46-летний водитель.

У женщины диагностировали сотрясение мозга, травму головы и перелом ребер. Пострадавшую госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту аварии, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

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