В Брянске улицу Калинина сковала огромная пробка

В Брянске на улице Калинина образовалась огромная пробка. Фото: "Городской".

В Брянске на улице Калинина образовалась огромная пробка. Пробка началась в районе Черного моста через Десну. Движение в сторону Володарского района практически остановилось, сообщает «Городской».

Напомним, такой же затор возник и на выезде из Брянска сторону Орла. Пробка сковала Карачевское шоссе и окружную дорогу. Ее причиной стали несколько ДТП, произошедших в районе памятника Воинам-водителям в среду, 9 февраля.

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