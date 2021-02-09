В Брянске выявили четырех нарушителей масочного режима

В Брянске поймали четырех нарушителей масочного режима. На каждого из них составили протокол. Комиссия проверила кафе, рестораны, магазины, парикмахерские, салоны красоты.

Очередной рейд прошел в понедельник, 8 февраля. Обследовали 62 объекта.

Полицейские выписали по одному административному документу в Бежицком и Советском районах, два - в Володарском, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В Фокинском районе осмотрели 14 предприятий. Там нарушителей масочного режима не выявили. Межведомственные рейды проходят каждый день.

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