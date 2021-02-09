В Брянске в январе за рулем поймали двух водителей-наркоманов

В январе автоинспекторы поймали двух водителей, которые сели за руль в состоянии наркотического опьянения. 94 автомобилиста остановили с признаками опьянения.

В 12 случаях водители сели за руль пьяными во второй раз. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовных дел на них, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

За административные нарушения 90 водителей в Брянске остались без прав. А 15 человек - арестовали по административным делам.

В январе 2021 года в Брянске случилось 408 ДТП без пострадавших. Сотрудники ГИБДД выписали больше четырех тысяч штрафов. 1300 из них - пешеходам.

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