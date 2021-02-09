В Брянской области вновь подрос ковид-коэффициент

На 8 февраля коэффициент коронавируса в Брянской области равен 0,971.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Брянской области зафиксировали очередное повышение коэффициента распространения коронавирусной инфекции. На утро вторника, 9 февраля, он равен 0,971.
Суточный рост составил 0,005. Накануне, напомним, важная ковид-величина составляла 0,966.
Для расчета коэффициента берут восемь последних суточных приростов. И делят сумму самых свежих на сумму последующих. Показатель должен быть меньше единицы - при эпидемиологической стабильности региона.
- Величина указывает, скольких человек успевает заразить каждый заболевший «Ковид-19» до изоляции от общества, - напоминают в оперативном штабе.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».