В Брянской области вновь подрос ковид-коэффициент

На 8 февраля коэффициент коронавируса в Брянской области равен 0,971. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области зафиксировали очередное повышение коэффициента распространения коронавирусной инфекции. На утро вторника, 9 февраля, он равен 0,971.

Суточный рост составил 0,005. Накануне, напомним, важная ковид-величина составляла 0,966.

Для расчета коэффициента берут восемь последних суточных приростов. И делят сумму самых свежих на сумму последующих. Показатель должен быть меньше единицы - при эпидемиологической стабильности региона.

- Величина указывает, скольких человек успевает заразить каждый заболевший «Ковид-19» до изоляции от общества, - напоминают в оперативном штабе.

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