В ДТП в Севском районе пострадала четырехлетняя девочка

Четырехлетняя девочка получила травмы в ДТП с участием двух автомобилей в Севском районе в понедельник, 9 февраля. Госпитализация не потребовалась, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Автоавария произошла около семи часов вечера на 486-м километре автодороги «Украина». Столкнулись «Ауди А4» и «Рено Логан».

Предварительно установили, что ДТП спровоцировал 33-летний водитель «Ауди». Он налетел на иномарку, которая ехала в попутном направлении. От удара первый автомобиль отбросило на дорожное ограждение.

- В дорожной аварии пострадали два человека, - уточняют в Госавтоинспекции. - Это 47-летняя автомобилистка и ее малолетняя пассажирка. У первой медики диагностировали ушиб позвоночника, у второй - ушиб колена. Обоих отпустили домой, назначив лечение.

По факту происшествия полицейские проводят проверку.

Кстати, всего за понедельник, 9-е, в регионе случилось три ДТП с пострадавшими. Различные травмы получили пять человек.

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