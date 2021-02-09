Как уберечь пятачки: названы болезни, опасные для свиноводства

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ».

Специалисты Брянской межобластной ветеринарной лаборатории рассказали о четырех опасных заболеваниях свиней.

Африканская чума свиней (АЧС) – пожалуй, основной бич современного свиноводства. Такую репутацию АЧС «зарабатывала» не один год. Как результат: огромные убытки для различных государств мира, сломанные цепочки внешнеэкономических отношений и даже угроза продовольственной безопасности ряда стран.

Напряженной эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней остается и в Российской Федерации. Очаги заболевания продолжают регистрироваться как в дикой фауне, так и среди домашних животных, в том числе на крупных промышленных свиноводческих предприятиях. По данным Россельхознадзора на 08.02.2021 г. в России уже зафиксировано 72 вспышки АЧС.

Брянская область остается благополучной по данному заболеванию на протяжении нескольких лет. Вот только бояться АЧС от этого меньше не стоит. Руководителям свиноводческих хозяйств и владельцам ЛПХ необходимо тщательно подходить к мерам по недопущению заноса возбудителя АЧС в хозяйство. Ознакомиться с информацией об АЧС и действиями при подозрении возникновения заболевания можно здесь.

Хотя начало статьи и посвящено одному из опаснейших заболеваний свиней, вышеупомянутый список болезней составлен немного по другому принципу. Мы не стремились собрать в него самые опасные заболевания свиней в мире или в нашей стране. Наряду с АЧС мы подобрали те, которые неоднократно были диагностированы специалистами Брянской межобластной ветеринарной лаборатории в 2020 году или у животных выявлялся недопустимо низкий уровень антител после вакцинации (например, классическая чума свиней). Ведь, если заболевания выявлялись, значит свиноводам Брянщины, как минимум, стоит обратить на них свое пристальное внимание.

1. Классическая чума свиней (КЧС) — опасная вирусная болезнь свиней. В определение термина «свинья» включены все разновидности Sus scrofa — домашние и дикие. Заболевание характеризуется высокой контагиозностью, летальность колеблется в широких пределах (до 100%). КЧС причиняет значительный экономический ущерб свиноводству и по решению МЭБ относится к группе особо опасных болезней, которые должны находиться под пристальным контролем ветеринарных служб всех стран.

Вакцинация животных является одним из наиболее эффективных средств специфической профилактики классической чумы свиней. Спустя 20-25 суток после вакцинации против КЧС проводится серологическая оценка поствакцинального иммунитета животных. Для проведения исследований отбирают не менее 10-15% проб сывороток крови от исследуемого поголовья. Обнаружение антител в достаточных титрах у 84% и более исследованных проб указывает на наличие поствакцинального иммунитета против классической чумы свиней и позволяет оценивать проведенную вакцинацию эффективной. В свою очередь недопустимо низкий уровень поствакцинальных антител говорит о некачественно проведенной вакцинации, которая не предохраняет животных от возможного заражения вирусом. С подробной информацией о КЧС можно ознакомиться по ссылке>>>.

2. Парвовирусная болезнь свиней — контагиозное вирусное заболевание. Клинически оно проявляется только у супоросных свиноматок, характеризуется гибелью эмбрионов и плодов, появлением на свет мумифицированных плодов, мертвых и слабых поросят и уменьшением числа поросят в помете. Источником возбудителя инфекции являются больные и переболевшие свиньи.

ПЦР-диагностика позволяет на ранних стадиях заболевания выявить ДНК возбудителя парвовирусной болезни свиней из отобранного биологического материала. Своевременно проведенные лабораторные исследования помогают лечащим врачам и эпизоотологам оперативно установить диагноз и назначить дальнейшее лечение. Подробная информация о парвовирусной болезни свиней>>>

3. Стрептококкоз свиней – инфекционное заболевание, вызываемое микроорганизмами рода Streptococcus, которое приводит свиноводческие хозяйства к большим экономическим потерям. Подвержены заболеванию стрептококкозом в большей степени поросята. Характеризуется болезнь септицемией, полиартритом, менингитом, отставанием в росте и развитии молодняка. Летальность может достигать 90%. У свиноматок стрептококкоз сопровождается абортами, развитием послеродового сепсиса, эндометрита и мастита. Зачастую при острой (септической) форме стрептококковой инфекции нет типичных клинических и патологоанатомических признаков, а некоторые и очень схожи с другими заболеваниями (рожа, хламидиоз и другие), самым надежным методом диагностики стрептококкоза остаются лабораторные исследования. Подробная информация о стрептококкозе свиней >>>

Диагностика различных заболеваний животных является классическим направлением деятельности Брянской межобластной ветеринарной лаборатории. Специалисты учреждения проводят исследования с целью выявления таких заболеваний свиней, как АЧС, классическая чума свиней, бруцеллёз, сибирская язва, листериоз, хламидийные инфекции, лептоспироз, рожа свиней, стрептококкоз, осуществляют выявление антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней, классической чумы свиней, трансмиссивного гастроэнтерита и др.

Кроме того, ФГБУ «Брянская МВЛ» проводит исследования смывов с оборудования свиноводческих предприятий, инвентаря, помещений, рук и рабочей одежды с целью определение общего числа микробных клеток, выделения патогенных бактерий (сальмонеллы, кишечной палочки, стафилококка, анаэробной инфекции и т.д.), осуществляет исследования кормов и воды для поения животных по различным показателям качества и безопасности.

Диагностическая лаборатория учреждения оснащена современным оборудованием, что повышает эффективность диагностики, а автоматизированный процесс гарантирует высокую точность исследований за короткие сроки.

Получить информацию о полном перечне исследований в области свиноводства, сроках и порядке их проведения можно по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная 7. Тел. 8 (4832)92-77-17, почта: bmvl32@yandex.ru, а также на официальном сайте ФГБУ «Брянская МВЛ» в разделе «Заказчику».

Источник: ФГБУ «Брянская МВЛ»