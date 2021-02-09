Брянск встал в утренних пробках из-за снегопада

Автомобильные заторы образовались на дорогах областного центра из-за сильного снегопада утром во вторник, 9 февраля. Судя по сообщениям в соцсетях, особо большие пробки были в Советском районе.

Сильный снегопад обрушился на Брянск ночью. В итоге замело практически все улицы и магистрали. Коммунальная техника оперативно вышла на расчистку дорог. Однако это не спасло город от утренних пробок.

Так, утром 9-го внушительные заторы наблюдали на улицах Фокина, Калинина, проспекте Московском, районе Городищенской горки. Также движение было затруднено практически во всем Володарском районе - от Новостройки и до Набережной.

- Ехал на личном автомобиле из Фокинского района в Советский около 8.30, - рассказывает «Комсомолке» читатель Евгений. - Вместо обычных 30 минут добирался до работы почти час! Водители из-за снегопада ехали медленнее обычного. У самого скорость была около 30 километров в час.

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