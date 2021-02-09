За сутки в Брянской области потушили 10 пожаров

Десять техногенных подарок в Брянской области в последние сутки - понедельник, 8 февраля. В основном, горели частные дома надворные постройки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В огне погибла женщина 1931 года рождения. Она, напомним, проживала в частном доме по улице Мира в Сураже. Пожар случился около семи часов вечера. Горела мебель и кровля жилой постройки.

Также в понедельник, 8-го, пожарные спасатели один раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП - в Брянский район. Там при столкновении двух автомобилей - грузового и легкового - пострадали два человека. Их пришлось вырезать из салона при помощи специальных средств.

А вот взрывоопасные находки в отчетный период не фиксировали. На было и происшествий на водоемах.

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