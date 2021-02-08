Брянцы перечислили в бюджет 51,56 млрд рублей налогов за год

От брянских налогоплательщиков в консолидированный бюджет РФ поступило 51,6 млрд рублей за год. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

От налогоплательщиков Брянской области в консолидированный бюджет РФ поступило 51,6 миллиарда рублей за прошлый год. Это на 2,4 миллиарда меньше, чем в 2019-м. Такие цифры обнародовала пресс-служба регионального УФНС в понедельник, 8 февраля.

Поступления в аналогичный бюджет субъекта составили 34,2 миллиардов рублей. Это больше прошлогоднего на три процента.

Почти половина всех перечислений - 16,5 миллиардов рублей - это налоги на доходы физических лиц. В 2019-м аналогичный показатель был меньше на 5,5 процента.

- Поступления налога на прибыль организаций составили 7,3 миллиарда рублей, - уточняют в налоговой. - Из них 6,4 миллиарда ушли в бюджет региона.

ТОП-3 поступлений замкнули имущественные налоги. На их долю пришлось 5,7 миллиарда рублей. Это на 126,3 миллиона больше прошлогоднего.

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