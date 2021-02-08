В общежитии брянского вуза запретили продавать спиртное

В общежитии брянского аграрного университета хотели продавать спиртное. Фото: Иван ВИСЛОВ

В магазине, который расположен в здании общежития БГАУ в Брянском районе, запретили продавать спиртное. Сначала решение об этом приняло областное упразднение потребительского рынка. А затем его же подтвердил Арбитражный суд региона.

Иск в Арбитражный суд подала «Русская продовольственная компания». Та требовала признать незаконным отказ в выдаче лицензии на розничную торговлю алкоголя в магазине «Березка».

Рассматривая дело, установили, что торговая точка находится в здании общежития Брянского аграрного университета в поселке Мичуринский. И, соответственно, там нельзя продавать спиртное – в соответствии с Федеральным законом.

В итоге исковое заявление Арбитражный суд Брянской области не удовлетворил.

– Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано Двадцатым арбитражным апелляционным судом, – добавляют в пресс-службе надзорного ведомства.

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