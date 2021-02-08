В ДТП на "Речном" в Брянске пострадали два человека

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске у микрорайона "Речной" столкнулись три машины. В аварии пострадали два человека: водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-21043.

ДТП случилось около восьми часов вечера в субботу, 6 февраля, на улице Калинина, сообщают в УГИБДД по Брянской области. 27-летняя автомобилистка на "Хендай Солярис" двигалась в сторону улицы Комарова. Она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Иномарка столкнулась с ВАЗ-21043, за рулем которого был 44-летний водитель.

От удара отечественную легковушку отбросило на "Опель Фронтера", которая ехала позади.

У водителя ВАЗа диагностировали перелом таза и травму головы, его госпитализировали. 32-летний пассажир ушиб грудную клетку. Его отпустили домой, назначив лечение.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.

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