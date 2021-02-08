Жителя Мглинского района осудили за смерть бабушки

48-летнего жителя Мглинского района осудили за смерть собственной бабушки. Мужчине назначили один год ограничения свободы. Его обвиняли по статье "Причинение смерти по неосторожности".

В суде установили, что брянец нигде не работал. Долгое время он жил с 93-летней бабушкой. Пенсионерка передвигалась на костылях.

В мае прошлого года пьяный внук поссорился с женщиной. Он толкнул старушку, она упала на пол. От полученных травм потерпевшая скончалась в больнице.

В суде мужчина признал свою вину и раскаялся в преступлении.

Приговор ему пока не вступил в законную силу.

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