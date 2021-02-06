В Брянске умер врач-эндоскопист Виктор Игнатьев

В Брянске 5 февраля на 65 году жизни скоропостижно скончался врач-эндоскопист высшей категории Виктор Игнатьев. Фото: Департамент здравоохранения Брянской области.

В Брянске 5 февраля на 65 году жизни скоропостижно скончался врач-эндоскопист высшей категории Виктор Игнатьев. Печальной новостью поделились на сайте Департамента здравоохранения Брянской области.

В 1979 году он окончил с отличием Первый Ленинградский медицинский институт имени академика Павлова. Виктор Анатольевич был бесконечно предан выбранному делу и служению людям.

Отзывчивый, чуткий и неравнодушный к чужим проблемам, Виктор Анатольевич всегда был готов протянуть руку помощи. Коллеги ценили его за порядочность, трудолюбие, умение дружить и сострадать.

За успехи в работе врача неоднократно награждали благодарностями и почетными грамотами разных ведомств. В 2016 году отмечен Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ, в 2020 году - нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

- Виктор Анатольевич навсегда останется в нашей памяти и сердцах, - пишут коллеги. - Коллектив департамента здравоохранения и кардиодиспансера скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Прощание состоится 7февраля 2021 года в13-00 в часовне на кладбище Советского района Брянска.

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