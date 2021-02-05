Брянский военнослужащий сбил пешехода

В брянских Клинцах осудили старшего лейтенанта войсковой части 12721, который сбил пешехода на нерегулируемом переходе. Расследованием дела занимался военный следственный отдел СК РФ по Брянскому гарнизону.

Следствие установило, что в Клинцах 26 января 2020 года около восьми часов вечера военнослужащий Петр Гарбузов на автомобиле «Хонда Торнео» совершил наезд на пешехода. Пострадавший получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Виновного приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей, рассказали в военном следственном отделе Следственного комитета России по Брянскому гарнизону.

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