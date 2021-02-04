Брянского директора будут судить за взятки чиновнику Сенокосу

Директора брянской фирмы будут судить за взятки заместителю директора регионального управления капитального строительства. По версии следствия, Роман Сенокос получил через посредника от руководителя организации 65 тысяч рублей. За эти деньги он обещал директору покровительство при приемке строительно-монтажных работ, выполненных по муниципальным контрактам.

Деньги директор фирмы передал с 30 ноября по 17 декабря 2018 года, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Расследование уголовного дела завершили. За преступление предусмотрено наказание до пяти лет колонии и штраф размером до пятнадцатикратной суммы взятки.

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