В Брянске «ГАЗ» сбил перебегающего на «красный» пешехода

63-летняя женщина пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Фокинском районе Брянска в среду, 3 февраля. Она перебегала дорогу в окрестностях пешеходного перехода. Однако на светофоре в этот момент горел красный цвет. Об этом рассказывают в УГИБДД по региону.

Автоавария произошла около десяти часов утра на проспекте Московском.

По предварительной информации, пенсионерку сбил 33-летний водитель автомобиля «ГАЗ-A21R23». Тот ехал со стороны улицы Чкалова в сторону улицы Калинина. А пострадавшая перебегала дорогу на «красный» - по диагонали от остановки общественного транспорта «Западная» в сторону «зебры».

- У горожанки медики диагностировали переломы ребер, - уточняют в Госавтоинспекции. - Госпитализация не потребовалась. Пострадавшую отпустили домой, назначив лечение.

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