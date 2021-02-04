При столкновении двух легковушек в брянской Клетне пострадал ребенок

Восьмилетняя девочка получила травмы в ДТП с участием двух легковых автомобилей в брянском поселке Клетня. Случай произошел 2 февраля. О нем в Госавтоинспекцию сообщили медики.

За медицинской помощью ребенок обратился в Клетнянскую ЦРБ. У него диагностировали сотрясение мозга, ушибы груди и правого плеча. Пострадавшую госпитализировали.

Проверка ГИБДД установила, что травмы девочка получила в автоаварии на улице Декабристов. Тогда столкнулись автомобили ВАЗ-21120 и «Хэндай Солярис». Несовершеннолетняя ехала в качестве пассажира в «Ладе».

- Дорожно-транспортное происшествие произошло около 15.20 во вторник, 2 февраля, - рассказывают в УГИБДД по региону. - Предварительно, столкновение спровоцировал 33-летний водитель иномарки. Он ехал по улице Степана Разина. И не справился с управлением. Второму автомобилисту 30 лет.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».