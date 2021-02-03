Брянские пенсионеры удаленно побывали в Эрмитаже

Фото: пресс-служба ОНФ в Брянской области.

В Брянской области подопечные новозыбковского Центра помощи пожилым людям и инвалидам «Мы вместе» присоединились к проекту ОНФ «Бабушка Онлайн». Пожилые люди 2 февраля удаленно посмотрели экспозицию Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

Благодаря онлайн-экскурсии, пенсионеры увидели Иорданскую лестницу. Затем им показали Большой тронный зал и уникальные часы «Павлин», расположенные в Павильонной зале.

Проект «Бабушка Онлайн» появился в марте 2020 года при объявлении самоизоляции, рассказали в пресс-службе ОНФ в Брянской области.

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