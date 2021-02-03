К концу недели в Брянскую область заведут еще 5000 доз от ковида

6 февраля в Брянскую область поступит еще 5000 доз вакцины от коронавируса. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Партия препарата от коронавируса в количестве 5000 доз поступит в Брянскую область в ближайшую субботу - 6 февраля. Вакцину распределят по медучреждениям региона. Об этом сообщают в оперативном штабе.

Предстоящий завоз вакцины «Гам Ковид Вак» (Спутник V) станет вторым за февраль. Напомним, 2 числа в регион поступило 6930 единиц препарата. А всего Брянская область получила уже 23830 доз.

- Все медицинские организации региона, которые осуществляют вакцинацию прикрепленного населения, обеспечены фармацевтическими морозильниками для хранения вакцины, - напоминают в оперштабе. - Доставку препарата выполняют специально оборудованные автомобили ГУП «Брянскфармация».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».