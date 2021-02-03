В Брянской области подрос коэффициент коронавируса

Коэффициент распространения коронавируса в Брянской области немного вырос. На утро среды, 3 февраля, он равен 0,949. Важную ковид-величину рассчитали на основе статистических данных оперативного штаба.

Днем ранее аналогичный коэффициент составлял 0,947. За сутки он подрос на две тысячных.

Напомним, для расчета показателя необходимо знать восемь последних суточных приростов заболеваемости. И разделить сумму четырех самых свежих на сумму последующих. При эпидемиологической стабильности региона коэффициент будет меньше единицы.

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