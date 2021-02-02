В Брянской области за ущерб сельхозземлям нарушитель заплатил более 100 тысяч рублей

В поселке Теплое Карачевского района Брянской области в октябре 2018 года выявили незаконную добычу песка на землях сельскохозяйственного назначения. Проверка показала, что к этому причастно ОАО «Железнодорожник». Площадь механического разрушения плодородного слоя и технологической деградации почвы составила 2636 квадратных метров.

В июле 2019 года Брянский районный суд признал акционерное общество виновным в административном правонарушении и обязал выплатить 40 тысяч штрафа. Вместе с этим дело о возмещении вреда рассмотрел и Арбитражный суд. В ноябре 2020 года он постановил взыскать с ОАО «Железнодорожник» 117,6 тысяч рублей.

За время суда нарушитель провел рекультивацию нарушенных земель в соответствии с проектом. Также в январе 2021 года ответчик полностью выплатил назначенный штраф в бюджет Карачевского района, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

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