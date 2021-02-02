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Брянские полицейские отправились в служебную командировку в Моздок

Сотрудники регионального УМВД уже более 20 лет ездят на Северный Кавказ
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Проводить брянских бойцов в длительную командировку пришли руководители, коллеги, священнослужитель, родные и знакомые.

Проводить брянских бойцов в длительную командировку пришли руководители, коллеги, священнослужитель, родные и знакомые.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Брянские полицейские отправились в служебную командировку на Северный Кавказ. Службу они будут нести в республике Северная Осетия – Алания, в городе Моздок, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Сотрудники регионального управления министерства внутренних дел уже более 20 лет ездят на Северный Кавказ для удержания правопорядка в регионе. В этот раз проводить брянских бойцов в длительную командировку пришли руководители, коллеги, священнослужитель, родные и знакомые.

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