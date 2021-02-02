В Брянской области завели уголовное дело за вырубку деревьев у железной дороги

В Брянской области завели уголовное дело на начальника Унечской дистанции пути ОАО «РЖД», который, не имея на то полномочий, заключил договор с предпринимателем на сплошную вырубку деревьев в полосе отвода железной дороги.

Растительность вырубили на одном из железнодорожных перегонов. При проверке выяснилось, что под топор попали деревья ценных пород, а ущерб, причиненный государству, превысил девять миллионов рублей.

На разрешившего вырубку руководителя завели уголовное дело за совершение действий, выходящих за пределы должностных полномочий, что нарушило интересы государства.

Расследование уголовного дела находится на контроле, рассказали в пресс-службе Брянской транспортной прокуратуры.

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