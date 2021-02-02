В брянской Гордеевке закрыли входы в опасное заброшенное здание

Входы в опасное заброшенное здание в Гордеевском районе закрыли с подачи местной прокуратуры. Его в качестве игровой площадки регулярно использовали местные подростки. Плюс на участке складировали мусор. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры во вторник, 2 февраля.

Опасную постройку - бывший торговый павильон - выявила прокурорская проверка. Оказалось, что доступ в здание не ограничен. Сам аварийный объект расположен в центральной части поселка. И он не поставлен на кадастровый учет.

Исковое административное заявление надзорное ведомство адресовало муниципалитету. В итоге местные власти изолировали оконные и дверные проемы. Также у потенциально опасного здания убрали крупногабаритный мусор и отходы.

- Обязанность постановки земельного участка на кадастровый учет суд возложил на орган местного самоуправления, - добавляют в облпрокуратуре.

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