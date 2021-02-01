В ДТП в Почепском районе пострадала четырехлетняя девочка

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В ДТП в Почепском районе травмы получили 25-летняя автомобилистка и четырехлетняя девочка. Авария случилась днем в воскресенье, 31 января, около половины четвертого на 5-м километре дороги Брянск-Новозыбков-Мглин, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

48-летний водитель автомобиля ВАЗ-210740 поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке. Он не уступил дорогу "Хендай Гетц" и столкнулся с ним.

У автомобилистки за рулем иномарки диагностировали ушибы колен и грудной клетки. У четырехлетней пассажирки - ушиб головы. Обеих пострадавших отпустили домой, назначив лечение.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.

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