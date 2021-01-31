В Севске в ДТП автомобилист повредил голову пешеходу

57-летнюю женщину сбил автомобилист в брянском городе Севск в субботу, 30 января. Пострадавшую госпитализировали, сообщают в УГИБДД по региону.

Автоавария произошла около шести часов утра на улице Советской.

По предварительной информации, наезд совершил 45-летний водитель автомобиля «Лада Калина». В этот момент горожанка переходила дорогу в неположенном месте. Причем неподалеку находилась нерегулируемая «зебра».

- У пострадавшей медики диагностировали ушибы груди и плеча, - говорят в Госавтоинспекции. - Также у нее заподозрили сотрясение головного мозга. Женщину увезли в больницу.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Кстати, для брянских дорог это единственное ДТП с пострадавшими за субботу, 30-е.

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