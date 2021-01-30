За участие в несанкционированном митинге оштрафовали 26 брянцев

26 человек привлекли к административной ответственности за участие в несанкционированном митинге в Брянске, который прошел в воскресенье, 23 января. Им выписали штрафы на различные суммы, сообщает телеканал «Городской».

Протоколы рассмотрели в Советском районном суде города в пятницу, 30 января. Заседания начались в девять утра. Решения по административным делам принимали восемь судей.

Брянцев признали виновными в нарушении правил поведения при введении режима повышенной готовности, установленного порядка проведения массовых мероприятий и действующих санитарных правил.

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