У жительницы Клинцов изъяли четыре гектара земли

В Клинцах Брянской области изъяли четыре гектара сельскохозяйственной земли из-за того, что собственница не занималась возделыванием этого участка. Решение вынес Клинцовский районный суд 22 января 2021 года.

За систематические нарушения земельного законодательства женщину с 2016 года неоднократно привлекали к административной ответственности. Однако это не возымело на нее воздействия.

В ноябре 2020 года земельный надзор начал процедуру принудительного изъятия участка. После суда землю реализуют на публичных торгах по рыночной цене, рассказали в Управлении Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

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