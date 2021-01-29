В брянском торговом центре сработала пожарная сигнализация

К зданию торгового центра подъехали пожарные машины. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянске в торговом центре «Мельница» утром 29 января сработала пожарная сигнализация. Из торговых залов эвакуировали покупателей и продавцов.

Из торговых залов эвакуировали покупателей и продавцов. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Как сообщил корреспондент «КП-Брянск» с места событий, к зданию торгового центра подъехали пожарные машины.

Людям разрешили вернуться обратно в здание торгового центра. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Позднее сообщили, что это ложная тревога и угрозы возгорания нет. Из-за технического сбоя пожарная сигнализация сработала ошибочно. Людям разрешили вернуться обратно в здание торгового центра.

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