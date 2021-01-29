В Брянске поймали двух продавцов нелегальных белорусских сигарет: 46-летнюю жительницу города и ее 39-летнего подельника. Немаркированные табачные изделия продавали в Брянске и Брянском районе. Доход злоумышленников превысил 380 тысяч рублей.

При обыске торговых точек полицейские изъяли больше 3350 пачек сигарет.

- На подозреваемых завели уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, совершенные группой лиц», - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Санкция по ней предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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