Чартерные рейсы из Брянска в Турцию запланировали с 25 мая

Авиасообщение между Брянском и турецкой Антальей планируют возобновить 25 мая. Такая информация появилась на официальном сайте туроператора «ТУИ».

Предполагается, что пассажиров будут перевозить авиакомпания «Ямал». Регулярность рейсов составит шесть раз в месяц.

Отметим, сейчас из Брянска можно улететь в Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Минеральные Воды и Казань. С 5 февраля этот список пополнит Москва, а с 1 апреля – Волгоград. Также международный аэропорт «Брянск» рассматривает возможность рейсов в Калининград, Анапу, Симферополь и Геленджик.

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