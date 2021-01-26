В Трубчевском районе оказались отрезаны от цивилизации два поселка

Два лесных поселка Трубчевского района оказались отрезаны от цивилизации. Туда не ходит общественный транспорт. Нарушения выявила прокурорская проверка.

В муниципалитете не обеспечено транспортное сообщение с поселками Гуры и Солька. Оба расположены на территории лесного фонда. А, значит, существует угроза безопасности местных жителей - например, при возникновении лесных пожаров.

Исправить ситуацию надзорное ведомство поручало главе администрации. Но реакции не последовало. В итоге прокурор подготовил и направил в суд два исковых заявления.

- В исковых заявлениях прокурор потребовал признать незаконным бездействие администрации и обязать обеспечить транспортное сообщение между поселками Гуры, Солька и городом Трубчевск, - поясняют в пресс-службе облпрокуратуры. - Суд эти требования удовлетворил.

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