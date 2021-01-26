В Брянской области коронавирус выявили у 186 жителей

В Брянской области за прошедшие сутки коронавирус выявили у 186 жителей. Один заболевший - иногородний. Выздоровели 104 человека, сообщают в оперативном штабе 26 января. За 24 часа провели 500 тестов на инфекцию.

Общее число заболевших коронавирусом превысило 28 тысяч человек и составляет 28171. Вылечились из них 27057 пациента. Умерли за все время эпидемии 238 брянцев. В Брянской области тестирование на коронавирус провели больше 497 тысяч раз.

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