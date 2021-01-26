В Стародубском районе под колесами машины погиб пешеход

В Стародубском районе под колесами "Лады Гранта" погиб 32-летний пешеход. Дорожно-транспортное происшествие случилось около восьми часов утра в понедельник, 25 января, на улице Зеленой хутора Друговщина.

62-летний водитель ехал со сторону села Курковичи в сторону Стародуба. При разъезде со встречной машиной он сбил мужчину. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте неподалеку от "зебры". И внезапно вышел из-за встречного автомобиля.

Пешеход от полученных травм скончался на месте аварии, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП.

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