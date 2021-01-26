Брянцам пригрозили штрафом за выброшенные в контейнер ртутные лампы

Брянцам пригрозили штрафом за выброшенные в обычный мусорный контейнер ртутные лампочки. Это касается энергосберегающих и люминисцентных ламп. Безопасными для окружающей среды являются только светодиодные лампы - их можно выбросить в контейнер для бытовых отходов.

Остальные лампы должны принимать на утилизацию в управляющей компании. Она, в свою очередь, должна заключить договор с компанией, у которой есть лицензия на обращение в отходами первого класса опасности.

Нарушителям грозит до двух тысяч рублей штрафа, сообщают в пресс-службе регионального оператора. Для должностных лиц сумма возможного штрафа увеличивается до 30 тысяч рублей. Для юридических лиц - до 250 тысяч рублей или приостановление деятельности на 90 суток.

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