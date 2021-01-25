Житель Брянска украл видеокамеру в магазине и продал ее прохожему

43-летнего жителя Брянска подозревают в краже видеокамеры с витрины магазина. Инцидент произошел в Фокинском районе. Один из посетителей магазина бытовой техники воспользовался отсутствием продавцов в зале. И похитил камеру стоимостью шесть тысяч рублей.

Полицейские задержали злоумышленника. На него завели уголовное дело. Мужчина рассказал, что продал видеокамеру случайному прохожему.

До суда подозреваемый будет находится под подпиской о невыезде, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. За кражу ему грозит до пяти лет колонии.

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