В Брянской области контрабандиста наркотиков осудили условно

Брянец «отсидит» условно за контрабанду маковой соломы. Фото: Иван ВИСЛОВ

К условному наказанию приговорил суд жителя Климовского района, который хранил для личных целей и перевез через госграницу наркотик. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области в понедельник, 25 января.

Брянца обвиняли в незаконном хранении, перевозке без цели сбыта, а также контрабанде наркотических средств в значительном размере. Дело рассмотрели в Климовском районном суде.

Доказали, что маковую солому массой около 225,71 грамма мужчина приобрел в Гомеле в июле прошлого года. Наркотик он хранил и перевозил по территории Белоруссии в полимерном пакете. А впоследствии незаконно ввез в Россию.

- Подсудимый признал свою вину, оказал активное содействие следствию, - говорят в пресс-службе облсуда. - С учетом этого суд назначил виновному наказанию в виде лишения свободы сроком на пять с половиной лет условно. Испытательный срок составит четыре года.

В законную силу приговор суда пока не вступил.

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