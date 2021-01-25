Житель Суражского района получил условный срок за поджог сена

48-летний житель Суражского района получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года за поджог сена. В суде установили, что 12 октября уже судимый мужчина из деревни Кокот поджег четыре рулона сена, которые принадлежали односельчанину. Общий вес сена - 1,8 тонны. Ущерб от пожара оценили в 5600 рублей.

Огонь полностью уничтожил сено. К тому же, была реальная угроза, что пламя перекинется на лес неподалеку.

Приговор пока не вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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