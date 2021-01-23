В Брянске во время пожара сгорели четыре машины

Во время пожара в Володарскиом районе Брянска сгорели четыре машины. Сообщение о возгорании на улице Павлова поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 3.38 в субботу, 23 января. На место выехали две пожарные машины.

Оказалось, что загорелся автомобиль на территории частного дома. Огонь мог распространиться на соседние постройки и другие машины.

Через полчаса пламя потушили, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Во время пожара никто не пострадал. Повреждены четыре машины.

Эксперты выяснят, почему случился пожар.

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