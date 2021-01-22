Брянский детский омбудсмен призвала родителей защитить своих детей

Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина призвала не вовлекать детей в политические игры и защитить их от манипулирования. Она отметила, что детей хотят использовать в качестве «живого щита» при проведении митингов и политических акций.

– Все мы хорошо понимаем, что в подростковом возрасте дети ищут приключений, адреналина и новых эмоций, – написала Инна Мухина. – Но участие в несанкционированных митингах - это серьезное нарушение закона, и оно навсегда останется в биографии ребенка.

Также детский омбудсмен на своей странице в социальной сети призвала родителей рассказать своим детям о мерах ответственности за участие в несанкционированных митингах.

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