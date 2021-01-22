В январе брянские бани подорожают на 50 рублей

Стоимость посещения так называемых общественных бань в Брянске, которые с недавнего времени перешли в частные руки, повысится на 50 рублей. По новым тарифам заведения заработают уже в январе, сообщает телеканал "Городской".

Одно посещение теперь будет обходиться брянцам в 310 рублей вместо 260. Однако повышение цены произойдет только для взрослого трудоспособного населения. Дети и пенсионеры смогут пользоваться услугами комплексов по прежним расценкам. А горожане старше 80 лет и вовсе бесплатно.

Руководство банного клуба отмечает, что повышение цены – мера вынужденная. Многие объекты, которые перешли под их крыло, нуждаются в ремонте. А порой в срочных. В числе первоочередных работ – перекладка печей, замена дерева в парных, капитальные ремонты душевых и предбанников.

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