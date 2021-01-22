KIA пятый раз подряд стала самой продаваемой иномаркой года в портфеле ВТБ Лизинг

Фото: "ВТБ".

По итогам 2020 г. пятый год подряд самой продаваемой иномаркой среди легковых автомобилей у ВТБ Лизинг стала KIA. На нее пришлось 13% от всех соответствующих продаж компании. Самыми популярными моделями стали RIO (38%), Optima (14%) и Sportage (11%). ВТБ Лизинг и представительство ООО «Киа Моторс Россия и СНГ» планируют и дальше развивать сотрудничество: на протяжении 2021 г. будет действовать программа покупки автомобилей KIA с максимальной выгодой для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для уточнения размера скидки необходимо обратиться в ВТБ Лизинг.

ГК ВТБ Лизинг является официальным партнером программы KIA Leasing с 2013 года. С этого времени в рамках сотрудничества клиентам компании – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – было передано уже более 13 тысяч автомобилей. Самой крупной сделкой компании с автомобилями марки в 2020 г. стала передача партии из 51 Kia Rio в операционный лизинг ООО "Гленмарк Импэкс" (российское подразделение международной фармацевтической компании Glenmark) в рамках проекта по обновлению корпоративного автопарка. Срок лизинга составил 4 года, сумма сделки превысила 46 млн рублей. Переданные автомобили используются медицинскими представителями компании в 28 субъектах Российской Федерации.

В рамках утвержденных на 2021 г. условий клиенты могут оформить в лизинг автомобили KIA по программе «Экспресс». Для этого потребуется минимальный пакет документов (ВТБ Лизинг не запрашивает финансовую отчетность), а сделка оформляется за один-два дня. Персональный менеджер компании поможет подготовить документы и найти самое выгодное предложение по цене автомобиля.

«Мы продолжаем развивать линейку специальных предложений с тем, чтобы максимально учитывать потребности наших клиентов. Именно поэтому предлагаем одни из самых выгодных условий по приобретению транспортных средств в рамках совместных лизинговых программ с KIA. KIA Rio и KIA Optima регулярно входят в топ-5 самых продаваемых легковых автомобилей в нашей компании. На российском рынке это очень востребованные машины, и мы рады эффективной работе кобрендинговой программы с маркой», - прокомментировал Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ГК ВТБ Лизинг.

Лицензия №1000.