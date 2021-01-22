В Навлинском районе мать жестоко обращалась с 13-летней дочерью

В Навлинском районе Брянской области возбудили уголовное дело на 45-летнюю женщину за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Сигнал о жестоком обращении с 13-летней девочкой поступил в дежурную часть от педагогов общеобразовательной школы, где учится подросток. Учителя рассказали, что школьница часто бывает неопрятной и голодной, часто не хочет возвращаться домой из школы.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выяснили, что жительница села Салтановка не занималась своей дочерью и жестоко с ней обращалась. Прежде нерадивую мать уже лишали родительских прав, но позднее в них восстановили. Также стало известно, что сейчас женщина нигде не работает.

На нее завели уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Ей могут дать до трех лет лишения свободы. Над девочкой оформили опеку, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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