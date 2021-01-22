Предложение о продлении программы «Ипотека с господдержкой» - комментарий ВТБ

Фото: "ВТБ".

Спикер – Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ

ВТБ поддерживает предложение о пролонгации программы льготной ипотеки. Мы считаем, что это станет последовательным шагом по сохранению доступности жилищных кредитов для населения на крайне благоприятных условиях. Субсидии государства своевременно и эффективно поддержали граждан и строительную отрасль и, во многом, способствовали рекорду российского ипотечного рынка, который в прошлом году превысил 4 трлн рублей по объему продаж.

При этом важно, чтобы экономическая выгода для покупателей не перекрывалась ростом цен на недвижимость. На наш взгляд, в этом заключается основная задача Правительства по реализации условий госпрограммы на 2021 год. Поэтому точечные решения о продлении госпрограммы в том или ином регионе считаем абсолютно взвешенным и разумным подходом.

В линейке российских банков средние ставки по ипотеке, которые во многом зависят от ключевой ставки ЦБ РФ, пока еще не достигли уровня в 6,5%, поэтому у граждан сохраняется стимул решить свой жилищный вопрос с максимальной выгодой. На сегодняшний день каждый четвертый ипотечный кредит в России оформляется именно в рамках госпрограммы (объем выдач по ней превысил 1 трлн рублей), и мы не ожидаем сокращения спроса в период ее действия.

Мы видим, что сниженная ставка благотворно влияет на семейный бюджет российских заемщиков. Согласно статистике ВТБ, средний размер платежа по ипотеке к концу прошлого года снизился с 30 до 25% от дохода ипотечных клиентов. Сохраняется и высокий уровень их платежной дисциплины, чему, во многом, способствует возможность рефинансирования ранее оформленных кредитов. В очередной раз подчеркнем, что сниженные ставки и продление условий льготной ипотеки, по нашей оценке, не должны стать поводом для возникновения на рынке России «ипотечного пузыря».

Дополнительную поддержку получит и строительная отрасль. В прошлом году госпрограмма способствовала сохранению темпов ввода нового жилья, привлечению новой рабочей силы, развитию смежных отраслей экономики. Пролонгация ее условий будет стимулировать рост числа новых проектов в строительном секторе и позволит удержать набранный высокий темп строительства комфортного жилья для граждан России, обеспечив выполнение национальных задач.

Если программа завершится в конце 2021 г., то сроки ее реализации будут сопоставимы с предыдущей программой господдержки, которая была запущена в марте 2015 года и завершилась в конце 2016-го. Тогда за время действия программы заемщики оформили 513 тысяч льготных кредитов на 928 млн рублей по ставке 12% (изначально – 13%). Эффект от нынешней госпрограммы уже оказался несравнимо выше.

ВТБ на сегодняшний день выдал свыше 64 тысяч льготных кредитов в рамках госпрограммы на сумму более 200 млрд рублей. В общем объеме ипотечных выдач банка ее доля превышает 20%. Со своей стороны, в 2021 году ВТБ также готов удовлетворить спрос всех клиентов на льготные кредиты для улучшения жилищных условий населения.

Лицензия №1000.