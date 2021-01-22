На дороги Брянской области высыпали свыше 5 тонн реагента

Фото: пресс-служба Управления автомобильных дорог.

В Брянской области на посыпку региональных и межмуниципальных дорог за сутки израсходовали 5274 тонны песко-соляной смеси. В целом обработали 4230 километров магистралей. Для этого задействовали 246 машин.

В настоящее время на областных трассах продолжает работать специализированная дорожная техника. Водителей просят учитывать погодные условия при планировании поездок, рассказали в пресс-службе Управления автомобильных дорог.

При внештатных ситуациях на региональных трассах звоните по телефонам экстренных служб 101, 112 и в диспетчерскую службу по телефону 8(4832)66-65-67.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».