При столкновении двух иномарок в брянской Унече пострадал водитель

Две легковых иномарки столкнулись в брянском городе Унеча в четверг, 21 января. Пострадал один из водителей. Его госпитализировали, сообщают в УГИБДД по региону.

ДТП произошло около половины девятого утра на улице Залинейной.

По предварительной информации, аварию спровоцировал 28-летний водитель автомобиля «Ауди А6». Он не убедился в безопасности маневра, выезжая с обочины. В итоге произошло столкновение с «Рено Логан». Им рулил 48-летний водитель, ехал тот со стороны деревни Рябовка в сторону улицы Кирова.

В происшествии травмы получил водитель «Рено».

- Пострадавшего увезли в больницу, - уточняют в Госавтоинспекции. - Медики диагностировали у него перелом пальца на левой руке, ушиб груди, бедра и мягких тканей лица. По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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