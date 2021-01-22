От коронавируса в Брянской области умерли еще шестеро

Еще шесть человек умерли от коронавируса в Брянской области. Таковы официальные данные регионального оперативного штаба на утро пятницы, 22 января. Новые смерти подтвердили накануне.

Общее число умерших от ковида теперь составляет 235.

Прирост новых случаев составил 189. А суммарно заболевших стало 27414.

Кстати, летальные исходы, причиной который явился «Ковид-19», фиксируют на Брянщине уже третий день подряд. Так, 20 января оперштаб заявлял о пяти смертях, а 21-го – о четырех.

Сейчас Брянская область занимает 40 место в России по собщему числу ковид-положительных. А процент смертности равен 0,85.

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